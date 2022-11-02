В Петербурге выброс газа повредил 30 автомобилей

Следователи подсчитывают ущерб от аварии на газопроводе в Санкт-Петербурге. Выброс газа повредил более 30 автомобилей, сообщил в пресс-службе петербургского главка Следственного комитета.

Вечером 31 октября на трубе подземного газопровода сорвало заглушку, а та повредила продувочную свечу на соседней нитке газопровода. Первую трубу на время ремонта заполнили сжатым воздухом, а вот во второй нитке был газ. Он не загорелся при аварии, но струя под давлением ударила по припаркованным машинам. В результате более 30 автомобилей получили повреждения.

Нитка газопровода принадлежала коммерческой структуре. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ.

Городская прокуратура проводит собственную проверку того, как должностными лицами соблюдалось законодательство при контроле и содержании объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечивалась его безопасное использование.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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