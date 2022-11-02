В Барнауле охранник украл из ювелирного салона драгоценностей на 100 млн рублей

В Барнауле раскрыли ограбление ювелирного магазина. Оказалось, что ценности вынес помощник охранника. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Преступление было совершено в одном из торговых центров в Центральном районе Барнаула. Рано утром злоумышленник проник в ювелирный салон, взломал замки на витринах и забрал изделия из золота. Он также вынес 80 тысяч рублей из другого павильона и скрылся.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже и установили личность предполагаемого вора. Подозреваемого задержали по месту его жительства. Он признался в содеянном и показал тайник, где спрятал украденное.

Драгоценности изъяты и в ближайшее время будут направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба может превышать 100 млн рублей.

Барнаул, Зоя Осколкова

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