Под Омском маршрутка с пассажирами вылетела с дороги и перевернулась

В Омской области маршрутный автобус попал в ДТП. Транспорт слетел с дороги и перевернулся. О этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Газель» ехала по автодороге Омск – Черлак. На 52-м километре трассы водитель не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. После чего маршрутка съехала в кювет и опрокинулась.

В момент аварии в салоне находились 12 человек. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирами.

На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Причины аварии устанавливаются.

Омск, Зоя Осколкова

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