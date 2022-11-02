Информационное агентство Regnum приостановило работу

Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров в среду, 2 ноября, заявил, что в связи сменой собственником управляющей компании руководства, работа Regnum приостановлена до прояснения ситуации, – сообщает ТАСС.

В обращении Колерова говорится: «Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством»

«Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание», – заявил главред информационного агентства.

Отметим, что в настоящее время сайт информагентства недоступен.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»