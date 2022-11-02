Армия Сербии сбила вражеский беспилотник

Минобороны Сербии в среду, 2 ноября, заявило, что вооруженные силы республики сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны, – сообщают СМИ.

В заявлении оборонного ведомства Сербии говорится: «В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка».

Следует напомнить, что накануне президент Сербии Александар Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты.

Белград, Иван Бабурин

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