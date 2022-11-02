Польша забрала у посольства России базу отдыха

Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка в среду, 2 ноября, заявил, что власти страны изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, – сообщают СМИ.

Сярка, в частности, сказал: «В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой лесничество расторгло соглашение об аренде еще в середине апреля».

Следует отметить, что участок земли под Варшавой площадью около шести гектаров, на котором стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей посольство России арендует с 1980-х годов.

Варшава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»