В Бразилии автомобиль врезался в толпу и сбил 17 человек

Легковой автомобиль протаранил группу протестующих в городе Мирассоле в Бразилии. Пострадали 17 человек, среди них две девочки и три сотрудника военной полиции, передает портал g1.

Недовольные результатами президентских выборов бразильцы с воскресенья выходят на улицы с акциями протеста. В Мирассоле они перекрыли дорогу, и военная полиция пыталась уговорить их уйти с проезжей части.

В это время в толпу врезалась легковушка и проехала ее насквозь, сбивая людей. В итоге 15 человек получили небольшие травмы, еще двое доставлены в больницу с серьезными повреждениями. Среди пострадавших две девочки 10 и 11 лет, а также три сотрудника военной полиции.

Водителя задержали на месте. Полиции едва удалось защитить его от разозленной толпы. Мужчине грозит обвинение в покушении на убийство. 3 ноября суд решит вопрос о его аресте.

Мирассол, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»