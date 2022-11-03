В Сибири подросток утонул, спасая друга

В Новосибирской области подросток утонул, спасая друга, провалившегося под лед. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Группа несовершеннолетних ночью находилась на берегу водоема в селе Каменка. Один из юношей вышел на лед и провалился. Его 17-летний приятель поспешил на помощь, но не смог выбраться из ледяной воды и утонул.
«По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении СКР.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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