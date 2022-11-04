Подавший сигнал бедствия Boeing 737 сел в Махачкале

Пассажирский самолет Boeing 737 экстренно приземлился в аэропорте Махачкалы. Самолет направлялся из Грозного в Москву, но подал сигнал бедствия, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Вскоре после вылета из столицы Чечни лайнер подал сигнал бедствия. Борт находился над Каспийским морем, экипаж попросил вернуть его в аэропорт отправления. Самолет направили в ближайших аэропорт, которым оказалась воздушная гавань Махачкалы.

По предварительным данным, самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Махачкала, Наталья Рязанова

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