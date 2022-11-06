Взрыв в Забайкальском крае: ранены четыре человека

В городе Шилка Забайкальского края местный житель во время конфликта привел в действие взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером около одного из местных кафе. Следователи СКР в ходе совместной работы с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали подозреваемого. В его доме проведен обыск.

В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения.

В СКР уточнили, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Шилка, Светлана Антонова

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