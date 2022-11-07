В Донецке после обстрела ВСУ горит здание Управления железной дорогой

Украинские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по зданию Управления железной дороги в центре Донецка. После обстрела в здании начался сильный пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. По состоянию на утро понедельника, тушение пожара продолжается.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ обстреляли здание Управления железных дорог в 3:10. В офис ЖД, по его информации, попали три снаряда РСЗО HIMARS, после чего на втором этаже здания вспыхнул пожар. По данным МЧС РФ, в тушении огня задействованы 60 пожарных и 18 единиц техники.

Также отмечается, что в здании Управления Донецкой железной дороги и близлежащих домах выбило окна.

Мэр Донецка также сообщил, что в связи с обстрелом здания Управления ЖД и ликвидацией его последствий временно остановлено движение троллейбусного маршрута №2. Вместо него запущен временный автобусный маршрут «Дворец бракосочетания – Ж/Д вокзал».

Донецк, Наталья Петрова

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