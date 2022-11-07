На Саяно-Шушенском водохранилище три человека погибли в аварии на аэролодке

В Красноярском крае три человека погибли в результате опрокидывания аэролодки. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел накануне на Саяно-Шушенском водохранилище. Аэролодка «Пиранья» перевернулась после столкновения с аэролодкой «Ангара 530».

Установлено, что в момент аварии на борту находились шесть пассажиров и судоводитель. Четыре человека смогли выбраться и добраться до берега. Тела капитана лодки и двух пассажира позже обнаружили спасатели.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Красноярск, Зоя Осколкова

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