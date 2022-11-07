В Сочи балкон убил трех человек

Уголовное дело по факту гибели нескольких человек возбуждено в Сочи. Люди стали жертвами обрушившегося балкона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края, ЧП произошло в это воскресенье на Донской улице в Центральном районе города. На пятом этаже хрущевки 1958 года постройки обрушился балкон. По данным мэрии Сочи, дом аварийным он не был. В результате два человека – 60-летний мужчина и 37-летняя женщина – погибли на месте, третий – мужчина 46-ти лет – с тяжелыми травмами был госпитализирован и скончался в больнице.

По предварительной версии, все трое находились на съемной квартире и вышли на балкон, после чего он обрушился.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Сочи, Елена Васильева

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