На Алтае школьник ударил друга в спину ножом

В Алтайском крае 14-летний мальчик был госпитализирован с ножевым ранением, которое ему нанес сверстник.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, инцидент произошел в селе Новоегорьевское. Во время прогулки школьники поссорились, один из них схватил нож и ударил им в спину приятеля.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу, медики диагностировали у пациента пробитие легкого.
Правоохранительные органы организовали проведение проверки. Несовершеннолетнего задержали, он находится под подпиской о невыезде.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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