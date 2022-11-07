На Алтае школьник ударил друга в спину ножом

В Алтайском крае 14-летний мальчик был госпитализирован с ножевым ранением, которое ему нанес сверстник.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, инцидент произошел в селе Новоегорьевское. Во время прогулки школьники поссорились, один из них схватил нож и ударил им в спину приятеля.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, медики диагностировали у пациента пробитие легкого.

Правоохранительные органы организовали проведение проверки. Несовершеннолетнего задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Барнаул, Зоя Осколкова

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