Самолет Стамбул-Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи

В экстренных службах аэропорта Сочи вечером в понедельник, 7 ноября, сообщили, что пассажирский самолет рейсом Стамбул – Екатеринбург, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона.

В аэропорту Сочи сообщили: «Из-за разгерметизации салона ожидается аварийная посадка пассажирского самолета рейса Стамбул – Екатеринбург. На борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Сейчас самолет вырабатывает топливо над морем. Посадка запланирована ориентировочно на 22:30 мск. На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи».

Сочи, Иван Бабурин

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