Самолет Стамбул-Екатеринбург аварийно приземлился в аэропорту Сочи

Самолет, следующий рейсом из Стамбула в Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, в ночь на 8 ноября благополучно сел в Сочи, – сообщили в экстренных службах аэропорта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы аэропорта Сочи: «В Сочи экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул – Екатеринбург после срабатывания датчика разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме».

По словам собеседника агентства, «самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться. Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета».

Как сообщают СМИ, на табло на сайте аэропорта Кольцево (Екатеринбург) значится, что самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом WZ-4202 из Стамбула с 7 на 8 ноября авиакомпании Red Wings вылетевший из турецкой столицы в 19:50 (21:50 мск), должен был приземлиться в 2:35 ночи, однако теперь его прибытие задержано до 4:00 (6:00 мск).





Сочи, Иван Бабурин

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