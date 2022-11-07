Очередной американский наемник из состава «Иностранного легиона» был уничтожен во время боевых действий на Востоке Украины. Погибший гражданин США Тимоти Гриффин, воевал на стороне Киевского режима и был убит, – сообщил в понедельник, 7 ноября, телеканал NBC News.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что наемник приехал на Украину из штата Нью-Йорк. Согласно данным «Иностранного легиона», Гриффин принимал участие в контрнаступлении на восточном фронте. Возраст погибшего не уточняется.

NBC News отмечает, что Гриффин стал шестым американским наемником, о гибели которого США известно на данный момент.

«Сообщения о гибели гражданина США видели, но из соображений конфиденциальности от дальнейших комментариев по этой теме не стали. Власти США не советуют американцам ездить на Украину в связи с боевыми действиями», – заявили в Госдепе NBC News.

Между тем, украинские СМИ в понедельник, 7 ноября, сообщили, что на Украине был также уничтожен наемник из Тайваня.

Депутат Николай Княжицкий в Телеграм-канале Верховной Рады написал: «25-летний тайванец Цзэн Шэнхуан, присоединившийся к украинской армии, был ранен и умер от потери крови во время боя с российской армией в Луганской области».

Вашингтон, Иван Бабурин

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