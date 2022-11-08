ВСУ с польскими и англоговорящими наемниками напали на населенный пункт в Херсонской области

Замглавы врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов поздно вечером во вторник, 8 октября, сообщил, что подразделения ВСУ, в составе которых замечены польские и англоговорящие наемники пошли в атаку в районе населенного пункта Снигиревка Херсонской области, – сообщает РИА Новости.

Стремоусов в своем Telegram-канале написал: «В наступлении на Снигиревку участвуют польские и англоговорящие наемники. ВСУ закрепились на северной окраине населенного пункта вдоль железнодорожных путей. По противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк».

«Они в обед попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в бериславском направлении, там все отбилось. Сейчас он пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта. Российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны. Сейчас идет достаточно серьезный бой», – сообщил замглавы администрации Херсонской области.

Херсон, Иван Бабурин

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