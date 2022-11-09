Житель Пермского края зарезал бывшую возлюбленную и ее нового друга

В Пермском крае задержан 62-летний мужчина, жестоко расправившийся со своей бывшей возлюбленной и ее молодым сожителем.

Двойное убийство совершено в поселке Ласьва 7 ноября. Местный житель пришел к дому своей экс-сожительнице, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина не менее пяти раз ударил женщину ножом, в результате чего жертва умерла, передает РЕН ТВ.

После расправы злоумышленник ворвался в квартиру убитой, где зарезал 38-летнего сожителя бывшей возлюбленной. Тела жертв обнаружили 8 ноября.

Отмечается, что задержанный ранее был судим за убийство. По факту расправы возбуждено уголовное дело.

Пермь, Наталья Петрова

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