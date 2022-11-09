В Волгограде 17-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Волгограде легковушка столкнулась с фурой. В результате погиб 17-летний подросток, которых находился за рулем. Об этом сообщает областное управление МВД.
Авария произошла накануне вечером. Водитель грузовика Scania не убедился в безопасности маневра при повороте и столкнулся с Kia Rio, которая двигалась во встречном направлении.
За рулем легкового автомобиля находился подросток, который не имел прав на управление транспортным средством. Он скончался на месте. Кроме того, с различными травмами госпитализированы пассажиры – 16-летняя девушка и 17-летний юноша.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании 58-летнему водителю грузовика меры пресечения.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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