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Среда, 9 ноября 2022, 13:40 мск

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В Волгограде 17-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Волгограде легковушка столкнулась с фурой. В результате погиб 17-летний подросток, которых находился за рулем. Об этом сообщает областное управление МВД.

Авария произошла накануне вечером. Водитель грузовика Scania не убедился в безопасности маневра при повороте и столкнулся с Kia Rio, которая двигалась во встречном направлении.

За рулем легкового автомобиля находился подросток, который не имел прав на управление транспортным средством. Он скончался на месте. Кроме того, с различными травмами госпитализированы пассажиры – 16-летняя девушка и 17-летний юноша.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании 58-летнему водителю грузовика меры пресечения.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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