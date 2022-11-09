В ЛНР украинские националисты пытались взорвать газопровод

В Луганской народной республике ВСУ и украинские националисты пытались взорвать газопровод. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, теракт планировался в Новоайдаре. На одной из улиц местные жители нашли подозрительный пакет. Прибывшие на место правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ).

Бомбу весом в 1 килограмм успешно обезвредили. Известно, что она была иностранного производства.

Предполагается, что украинские боевики хотели взорвать газопровод, чтобы лишить население республики топлива в преддверии наступающих холодов.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»