В ЛНР украинские националисты пытались взорвать газопровод

В Луганской народной республике ВСУ и украинские националисты пытались взорвать газопровод. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
По его словам, теракт планировался в Новоайдаре. На одной из улиц местные жители нашли подозрительный пакет. Прибывшие на место правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ).
Бомбу весом в 1 килограмм успешно обезвредили. Известно, что она была иностранного производства.
Предполагается, что украинские боевики хотели взорвать газопровод, чтобы лишить население республики топлива в преддверии наступающих холодов.
Луганск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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