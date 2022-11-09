Турецкое рыболовецкое судно подорвалось на украинской мине

Турецкий рыбацкий катер подорвался на дрейфующей украинской мине в северо-западном регионе Турции Кыркларели в Черном море, – сообщает в среду, 9 ноября, телеканал Tele1.

В сообщении телеканала сказано: «В результате инцидента лодка потеряла ход. Рядом находившиеся суда привязали катер веревкой, чтобы он не затонул. Поврежденную лодку доставили на ремонт в порт Игнеада. Пострадавших в результате происшествия не было».

Анкара, Иван Бабурин

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