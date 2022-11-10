Жительница Приморья до смерти залечила полугодовалую дочь

Жительница города Арсеньев в Приморском крае стала фигурантом уголовного дела из-за увлечения самолечением. 20-летняя женщина долго не вызывала врача для шестимесячной дочери, и малышка умерла без медицинской помощи.

По версии следствия, в июне женщина с новорожденной дочерью и вторым ребенком постарше переехала, не уведомив патронажного медработника. В октябре девочка заболела, но мать вместо вызова врача принялась лечить малышку самостоятельно.

«4 ноября состояние ребенка резко ухудшилось, в связи с чем мать вызвала скорую медицинскую помощь. Однако спасти девочку не удалось, и она скончалась», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Второго ребенка тоже отвезли в больницу, поскольку дома он находился в условиях антисанитарии. По делу назначены судебные экспертизы.

Арсеньев, Наталья Рязанова

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