В Томске задержали несостоявшегося поджигателя военкомата

В Томске задержан ранее судимый местный житель, пытавшийся устроить пожар в областном военном комиссариате, сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, 36-летний мужчина сегодня около 5:00 попытался поджечь объявление на стенде на входе в здание военкомата на улице Фрунзе. В этот момент его задержали сотрудники ППС.

Отмечается, что задержанный два раза привлекался к уголовной ответственности за кражу – в 2002 и 2004 годах.

После начала военной спецоперации на Украине в России регулярно фиксируются попытки поджога военкоматов. В Национальном центре управления обороной Минобороны РФ связали поджоги российских военкоматов с деятельностью украинских спецслужб.

«Объективное расследование данных случаев говорит об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб, оказывающих давление на российских граждан путем подкупа и шантажа. Эти деструктивные действия направлены на создание среди российской и зарубежной общественности ложного мнения об отсутствии поддержки специальной военной операции гражданами Российской Федерации», – сообщило приводит НЦУО (цитата по ТАСС).

Томск, Наталья Петрова

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