Автобус с вахтовиками опрокинулся в Пермском крае: более 20 пострадавших

В Пермском крае в ДТП попал автобус с вахтовиками, пострадал 21 человек, сообщает государственная инспекция труда в регионе.

Дорожная авария произошла накануне. «Вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге Рассвет – Баклановка развернуло и опрокинуло на левый бок», – говорится в сообщении. В автобусе ехали рабочие ООО «Лукойл-Пермь» и еще нескольких предприятий.

В результате ДТП 21 работник получили травмы. У четверых из них диагностированы тяжелые телесные повреждения, их госпитализировали.

Инспекция труда устанавливает обстоятельств и причины происшедшего. «По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в правоохранительные органы», – отметили в ведомстве.

Пермь, Наталья Петрова

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