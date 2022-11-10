Депутаты Госдумы попали под обстрел украинских боевиков

Пресс-служба парии «Единая России в четверг, 10 ноября, сообщает, что секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В сообщении пресс-службе ЕР говоится: «Коллеги (Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев – ред.) выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал».

Замсекретаря партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что «все живы».

Луганск, Иван Бабурин

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