В перестрелке в мексиканском баре убито девять человек

В центральной части Мексики в штате Гуанахуато в муниципалитете Апасео-эль-Альто в четверг, 10 ноября, в результате стрельбы, которую открыли неизвестные по посетителям бара, были убиты девять человек, – сообщают СМИ.

Местная пресса со ссылкой на заявление местных властей сообщает: «Вооруженные люди, прибывшие на внедорожнике, вошли в заведение и стали стрелять по тем, кто находился внутри, что привело к гибели пяти мужчин и четырех женщин, еще две женщины получили ранения. Правоохранительные органы приступили к расследованию массового убийства. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было».

Как сообщает ТАСС, согласно данным властей, в Гуанахуато в 2021 году жертвами насилия стали свыше 3,5 тыс. человек, что составляет более 10% от общего числа погибших во всей Мексике. По этому показателю регион занял первое место в стране, например, в штате Юкатан было зарегистрировано 42 убийства за весь 2021 год.

Мехико, Иван Бабурин

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