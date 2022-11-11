В Новосибирске маршрутка столкнулась с легковушкой. Есть погибшие и раненые

В Новосибирске в ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля два человека погибли и еще восемь пострадали. Об этом сообщает региональный минздрав.
Авария произошла на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе. Маршрутка столкнулась с легковушкой Toyota. В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в иномарке. Травмы получили 8 человек, передает ТАСС.
Областная прокуратура организовала проверку в связи с дорожной аварией.
Новосибирск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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