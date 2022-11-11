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NewDayNews.ru

Пятница, 11 ноября 2022, 13:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

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На Ставрополье школьник случайно убил одноклассника за испачканную мелом одежду

В Ставропольском крае конфликт между школьниками закончился трагедией. Один из подростков скончался от удара в грудь. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в станице Барсуковской. 15-летние подростки поссорились из-за того, что один из мальчиков измазал пиджак другому мелом. Ученик пнул оппонента в грудь, пострадавший упал и потерял сознание.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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