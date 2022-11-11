На Ставрополье школьник случайно убил одноклассника за испачканную мелом одежду

В Ставропольском крае конфликт между школьниками закончился трагедией. Один из подростков скончался от удара в грудь. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошел в станице Барсуковской. 15-летние подростки поссорились из-за того, что один из мальчиков измазал пиджак другому мелом. Ученик пнул оппонента в грудь, пострадавший упал и потерял сознание.
Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка.
По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube