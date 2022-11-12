Под Пермью мужчина зарезал семью с 4-летним ребенком и покончил с собой

В Пермском крае мужчина жестоко расправился с семьей с маленьким ребенком, после чего покончил с собой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Преступление было совершено в городе Осе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

Согласно данным следствия, 10 ноября в одной из квартир одного из жилых домов по улице Советская в Осе было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями. В ходе обыска в квартире по улице Степана Разина, где проживала жертва, правоохранители нашли тела жены убитого и их четырехлетнего сына. Они также были зарезаны.

Следствие полагает, что к убийству семьи причастен 25-летний знакомый главы семейства, который, по версии сыщиков, после расправы совершил суицид. Мотивы его действий устанавливаются.

Ход и результаты расследования преступления поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о расследования убийства семьи.

Пермь, Наталья Петрова

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