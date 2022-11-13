Каховская ГЭС получила серьезные повреждения из-за обстрелов ВСУ

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области получила грандиозные повреждения после украинских обстрелов, но она может быть восстановлена. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро», – цитирует его слова ТАСС. Чиновник добавил, что на ремонт потребуется год или более.

Леонтьев также сообщил, что в городе в результате обстрелов со стороны ВСУ также повреждено множество других крупных объектов инфраструктуры, в том числе Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал.

В ходе ночных ударов в городе разрушены гостиница, жилые дома, муниципальные здания и сети, сообщил чиновник РИА «Новости». В субботу, 12 ноября, в результате украинских обстрелов погибли два мирных жителя, еще не менее трех человек ранены, уточнил Леонтьев.

Ранее он сообщил, что значительная часть жителей Новой Каховки уже эвакуирована, однако вывоз горожан продолжаются. По словам Леонтьева, за последние дни город покинуло несколько тысяч жителей. Они эвакуировались на автобусах, а также на личном автотранспорте.

Напомним, эвакуация мирных жителей правобережной части Херсонской области была объявлена 18 октября из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.

Москва, Наталья Петрова

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