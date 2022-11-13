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Воскресенье, 13 ноября 2022, 17:35 мск

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В Стамбуле прогремел взрыв на пешеходной туристической улице, есть погибшие и раненые

Фото: ahaber.com.tr

Сильный взрыв произошел в центре Стамбула на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль. Об этом сообщает издание Ahaber.com.tr. По данным губернатора города, есть погибшие и раненые. Турецкие СМИ сообщают о четырех погибших и не менее 10 пострадавших. Причина взрыва пока неизвестна.

«Сегодня около 16:20 на улице Таксим Истикляль в районе Бейоглу произошел взрыв. На место происшествия были направлены наши службы безопасности, здравоохранения, пожарной охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Есть жертвы и раненые. Информация о произошедшем будет доведена до сведения общественности», – написал губернатор Стамбула Али Ерликая в своих соцсетях.

На место инцидента прибыло большое количество бригад скорой помощи и полицейские. Правоохранители приняли усиленные меры безопасности. Полиция перекрыла улицу Истикляль, передает «Анадолу». Магазины в этом районе закрыли, проведена эвакуация.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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