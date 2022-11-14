Три человека погибли в результате стрельбы в университете США

Три человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в кампусе Университета штата Вирджиния, расположенного в Шарлотсвилле. Об этом сообщила местная полиция. Злоумышленнику удалось сбежать, ведется его розыск.

Личность подозреваемого установлена. Огонь открыл один из студентов. Он скрылся с места преступления на внедорожнике. Полиция предупредила, что преступник вооружен и опасен. Правоохранители ведут его поиск.

Напомним, в 2007 году в университете Вирджинии в результате стрельбы погибли 32 человека, еще порядка 30 человек были ранены.

Вашингтон, Наталья Петрова

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