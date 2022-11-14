В Алжире в результате ДТП погибли 16 человек

Главное управление гражданской защиты Алжира сообщило о гибели 16 человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух микроавтобусов, сообщает в понедельник, 14 ноября, издание «Аш-Шурук».

Издание со ссылкой на ведомство пишет, что при столкновении двух микроавтобусов погибли, по меньшей мере, 16 человек, и еще три человека получили ранения.

«Происшествие произошло примерно в 190 км от административного центра провинции Адрар, в районе города Бордж-Баджи-Мохтар», – сообщили в главном управлении гражданской защиты Алжира.

Алжир, Иван Бабурин

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