Четыре человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 под Иркутском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области. Пострадали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Вертолет местной авиакомпании выполнял технический рейс. На борту было четыре человека. Все они получили травмы различной степени тяжести, отметили в ЕДДС.

Причины авиаинцидента выясняются.

Иркутск, Наталья Петрова

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