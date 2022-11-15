Четыре человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 под Иркутском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области. Пострадали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
Вертолет местной авиакомпании выполнял технический рейс. На борту было четыре человека. Все они получили травмы различной степени тяжести, отметили в ЕДДС.
Причины авиаинцидента выясняются.
Иркутск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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