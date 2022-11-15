Отбывшего срок мужчину задержали на выходе из колонии

Мужчина, который только что освободился из колонии, был вновь задержан. Его обвиняют в экстремизме.

Как сообщает телеграм-канал Baza, осужденный за грабеж провел три с половиной года в ростовской исправительной колонии №5. Сегодня настал день освобождения, но на воле мужчина пробыл недолго. Прямо на выходе из колонии его задержали силовики.

По данным следствия, задержанный активно поддерживал признанное в России экстремистской организацией движение АУЕ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 282.2 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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