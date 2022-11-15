В результате украинского артналета в Белгородской области погибли два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 15 ноября, сообщил, что вечером в результате обстрела города Шебекино погибли два человека.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава городского округа Шебекино и оперативные службы совершают подомовой обход территории».

Белгород, Иван Бабурин

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