В результате украинского артналета в Белгородской области погибли два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 15 ноября, сообщил, что вечером в результате обстрела города Шебекино погибли два человека.
В своем Telegram-канале Гладков написал: «По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава городского округа Шебекино и оперативные службы совершают подомовой обход территории».
Белгород, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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