СМИ: В результате «работы» ПВО Украины на территории Польши обломками российской ракеты убиты два человека

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вечером во вторник, 15 ноября, реагируя на сообщения о гибели двух человек в результате взрыва в приграничном с Украиной поселке, созвал экстренное заседание комитета по безопасности, – сообщают польские СМИ.



Польское радио ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.

«В результате ЧП погибли два человека. На месте работает полиция, прокуратура и армия. Принадлежность ракет в сообщении не уточняется», – сообщает радио.

Также польские медиа сообщают, что официально причина ЧП не называется, но «есть информация, что сегодня украинским ПВО были сбиты две ракеты, обломки которых упали на территорию республики».

Варшава, Иван Бабурин

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