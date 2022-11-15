Украина остановила нефтепровод в Венгрию

Официальный представитель ПАО «Транснефть» Игорь Демин во вторник, 15 ноября, заявил, что Украина уведомила компанию о приостановке прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии, – сообщают СМИ.

Демин, в частности, сказал: «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка в направлении Фенешлитке из-за падения напряжения».

В свою очередь пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что во вторник вечером созывает совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба».

В своем микроблоге в Twitter Ковач написал: «В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности».

Напомним, что ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»