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Среда, 16 ноября 2022, 01:05 мск

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В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле в районе Фатих в ночь на среду, 16 ноября, прогремел взрыв, в результате которого загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на соседние машины, – сообщают местные СМИ.

Новостной портал Mynet сообщает, что взрывы были слышны в районе Фатих в Стамбуле, три машины охвачены пламенем.

«Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала. Детали произошедшего выясняются. Пожарные в настоящее время пытаются потушить загоревшиеся автомобили», – сообщает агенство.

В свою очередь, агентство Demiroren пишет, что ЧП произошло на улице Коджамустафапаша, которая находится всего в 5 км к западу от площади Султанахмет, где расположены мечеть Айя-София и Голубая мечеть – основные туристические достопримечательности Стамбула.

Стамбул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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