Экс-глава иркутского минздрава задержан за взятку и мошенничество

Следственный комитет задержал экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова по делу о мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Обыски прошли в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми.

По версии следствия, в 2021 году должностные лица областного минздрава использовали служебные полномочия для завышения начальной цены контракта при закупке медоборудования. Условия контакта содержали короткие сроки, в которые могла уложиться только аффилированная министерству организация. Фирма выиграла аукцион и поставила оборудование, разница в цене перед и после его закупа составила более 10 млн рублей.

«Установлена причастность бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова к мошенничеству и получению взятки в особо крупном размере. Задержан Яков Сандаков, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – рассказали в управлении СКР по региону.

Следователи подозревают, что в 2022 году экс-министр при посредничестве директора коммерческой организации получил взятку в семь миллионов рублей от главы другой фирмы. Деньги передали за помощь в получении контракта на поставку эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Их фигурантами стали семь человек.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»