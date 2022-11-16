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Среда, 16 ноября 2022, 11:41 мск

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В аварии с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек

В Нижегородской области автобус попал в аварию. За медицинской помощью обратились 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным правоохранителей, ДТП произошло у села Туртапки Ардатовского района. Водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, транспорт съехал в кювет.

«В результате аварии в медицинские учреждения обратились 11 человек», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в автобусе в тот момент находились 19 человек. По предварительным данными, водитель был трезв.

Региональное управление Следственного комитета и прокуратура Нижегородской области проводят проверки.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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