В аварии с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек

В Нижегородской области автобус попал в аварию. За медицинской помощью обратились 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным правоохранителей, ДТП произошло у села Туртапки Ардатовского района. Водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, транспорт съехал в кювет.
«В результате аварии в медицинские учреждения обратились 11 человек», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в автобусе в тот момент находились 19 человек. По предварительным данными, водитель был трезв.
Региональное управление Следственного комитета и прокуратура Нижегородской области проводят проверки.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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