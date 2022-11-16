В Иркутске предотвращена диверсия на железной дороге

В Иркутске правоохранители задержали 18-летнего сотрудника сети фастфуда Subway, который пытался устроить диверсию на железной дороге, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, юноша обмотал рельсы медной проволокой с целью устроить сбой в движении поездов. Кроме того, он оставил на путях послание экстремистского содержания.

Задержанный дал признательные показания. Дома у него прошли обыски.

Отмечается, что злоумышленнику грозит четырех лет лишения свободы по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Иркутск, Наталья Петрова

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