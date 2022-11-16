В Иркутске предотвращена диверсия на железной дороге

В Иркутске правоохранители задержали 18-летнего сотрудника сети фастфуда Subway, который пытался устроить диверсию на железной дороге, сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, юноша обмотал рельсы медной проволокой с целью устроить сбой в движении поездов. Кроме того, он оставил на путях послание экстремистского содержания.
Задержанный дал признательные показания. Дома у него прошли обыски.
Отмечается, что злоумышленнику грозит четырех лет лишения свободы по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Иркутск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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