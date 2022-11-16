В Иркутской области мужчина попал в больницу из-за взрыва в мусорном баке

В Братске при взрыве в мусорном баке пострадал мужчина. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, взрыв произошел рядом с детским садом на улице Мира. Шум услышала сотрудница детсада, она вышла во двор и увидела рядом с мусорными контейнерами мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №1. По данным источника, ранение было настолько серьезным, что придется ампутировать пальцы руки.

Содержимое баков успели вывезти на городскую свалку, куда наведались правоохранители. Им предстоит выяснить, что стало причиной взрыва.

Братск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»