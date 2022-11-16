В Иране произошел теракт. Есть погибшие

Иранском городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе страны в результате террористического нападения погибли четыре человека, – сообщает агентство Fars.
В сообщении агентства говорится: «В результате теракта со стрельбой на одном из рынков в городе Изэ погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. Нападение совершили несколько человек, они открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции».
Тегеран, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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