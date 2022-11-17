Украина готовит резонансную провокацию в Харьковской области

Украинские военные готовят резонансную провокацию по обвинению России в уничтожении районной больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщила Народная милиция Луганской народной республики со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что провокация будет устроена, чтобы «отвлечь внимание от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300».

По данным разведки, украинское командование планирует обстрел больницы из района населенного пункта Хатное.

В ведомстве добавили, что освещать результаты провокации приедут украинские и зарубежные журналисты. Представители СМИ «в своих репортажах представят данное преступление ВСУ в качестве доказательства неизбирательного применения российскими вооруженными силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы территории России», – говорится в сообщении.

Луганск, Наталья Петрова

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