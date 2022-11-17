Собчак извинилась перед Чемезовым

Вернувшаяся в Россию блогер Ксения Собчак в четверг, 17 ноября, заявила, что извинилась перед главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Собчак в своем Telegram-канале написала: «Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения… Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение»

РИА Новости пишет, что Ксения Собчак отметила, что в произошедшем нет политического контекста. По ее словам сотрудники ее компании искренне сожалеют о произошедшем.

Следует напомнить, что ранее Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова коммерческого директора компании, принадлежащей Ксении Собчак, «Осторожно Media» Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, а также Тамерлана Бигаева. Подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, вымогательство связано с требованием денег за «блок на негатив» в Telegram-канале.

Москва, Иван Бабурин

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