Адвокат: Фигуранты по делу о вымогательстве у Чемезова выполняли указания Собчак

Адвокат Дмитрий Малютов, который защищает бывшего главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского, одного из обвиняемых по делу о вымогательстве у главы «Роситеха» Сергея Чемезова в четверг, 17 ноября, заявил, что по версии следствия трое арестованных фигурантов уголовного дела были подчиненными Ксении Собчак и выполняли ее указания, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Малютов сказал: «В материалах дела, с которыми я ознакомился, есть сведения о том, что все трое были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. Речь идет о публикации в тг-канале «Тушите свет». С нашей точки зрения, в их действиях не было состава преступления, а пост Ксении Анатольевны о том, что они нанесли Чемезову вред, нам кажется несколько странным».

Москва, Иван Бабурин

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