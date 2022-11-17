В Италии ограбили виллу бывшего российского бизнесмена Олега Тинькова

В итальянском городе Форте-дей-Марми неизвестные злоумышленники обокрали виллу бывшего российского предпринимателя Олега Тинькова, недавно заявившего об отказе от гражданства РФ, – сообщает агентство Adnkronos.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что «трое неизвестных мужчин преодолели систему охраны, проникли на территорию пустого дома и вскрыли два сейфа. Из дома миллиардера вынесли драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро. Сам Тиньков в настоящее время находится с семьей в Мексике».

По имеющимся данным, о краже сообщил сторож, который утром заметил следы взлома и перевернутые элементы интерьера виллы.

Adnkronos также пишет, что помимо виллы Тинькова злоумышленники пытались ограбить еще один «дом в Форте-дей-Марми, принадлежащий 32-летнему миллиардеру из России, который в данное время снимают граждане Украины».

«На момент взлома постояльцы находились дома. Злоумышленники проникли внутрь виллы в 4.30 утра и обратились в бегство из-за проснувшихся жильцов. Начато расследование двойного преступления», – сообщили агентству в местной полиции.

Рим, Иван Бабурин

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