В Башкирии семь человек погибли при пожаре

В Стерлитамакском районе Башкортостана произошел пожар в жилом доме. В результате погибли семь человек, среди которых пятеро детей.

По данным регионального управления МЧС, ночью загорелся жилой кирпичный дом на двух хозяев в селе Матвеевка. На месте пожара обнаружили тела двоих взрослых и пятерых мальчиков.

«В семье воспитывались семеро детей, четверо из которых – приемные. Отцу удалось спасти из огня самых маленьких, пятилетних двойняшек Арслана и Богдана, но сам мужчина погиб», – уточняет телеграм-канал «112».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Уфа, Зоя Осколкова

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