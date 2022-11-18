В Башкирии семь человек погибли при пожаре

В Стерлитамакском районе Башкортостана произошел пожар в жилом доме. В результате погибли семь человек, среди которых пятеро детей.
По данным регионального управления МЧС, ночью загорелся жилой кирпичный дом на двух хозяев в селе Матвеевка. На месте пожара обнаружили тела двоих взрослых и пятерых мальчиков.
«В семье воспитывались семеро детей, четверо из которых – приемные. Отцу удалось спасти из огня самых маленьких, пятилетних двойняшек Арслана и Богдана, но сам мужчина погиб», – уточняет телеграм-канал «112».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Уфа, Зоя Осколкова
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